"السعودية ستذهب بعيدًا بالمونديال .. وميسي فشل في التسجيل بالأخضر!"

بعد إجراء قرعة كأس العالم قطر 2022، لا يتحدث الشارع الرياضي السعودي، سوى عن حظوظ المنتخب السعودي في المونديال، وسط تطلعات لتحقيق إنجازًا تاريخيًا.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

المنتخب السعودي سيذهب بعيدًا بالمونديال

يرى الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي، أن المنتخب السعودي قادر على الوصول بعيدًا في كأس العالم، خلال حديثه في برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية.

الجريسي قال: "هذه المرة المنتخب السعودي سيذهب بعيدًا في كأس العالم، لأن الأخضر يعيش أفضل حالاته البدنية، وفي وقت سابق كنا ندخل أي مباراة حتى على المستوى الآسيوي وكنا واثقين في الانتصار، ولكن الآن نلعب المباريات ولدينا الشعور بالفوز بغض النظر عن النتيجة".

وتابع: "لعبنا أمام اليابان ونعلم أننا سنفوز، والآن أستراليا لأول مرة على مستوى مواجهتنا في تصفيات كأس العالم، لا يخسر المنتخب السعودي، ناهيك عن جودة اللاعب السعودي اليوم، وهو الأمر الذي أشاد به جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بل وحذر من اللاعب السعودي".

واختتم مساعد تصريحاته قائلًا: "كل ما نحتاجه فقط الثقة الفنية داخل الملعب، وسنتمكن من تحقيق نتائج مميزة بكأس العالم".

🗣 مساعد الجريسي: منتخبنا هذه المرة من كأس العالم سيذهب بعيدا .. سنلعب ولدينا شعور الفوز.

الحصاد الرياضي ...@M__ALjeraisy pic.twitter.com/quwgYBKIEJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 2, 2022

ميسي فشل في التسجيل بمرمى السعودية!

ومن جهته، كشف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي عن توقعاته، حيث قال: "مجموعتنا لا تستطيع أن تقول أنها سهلة أو صعبة، لو لاحظنا الأرجنتين ليس بالمنتخب الغريب علينا، سبق ولعبنا أمامه مباريات، وانتهت رهبتنا أمامه، وميسي فشل في تسجيل أي هدف في مرمى السعودية".

وأضاف: "المكسيك وبولندا ليست بالفرق الصعبة، يتوجب على المنتخب السعودي لعب مباريات ودية، مع المجموعات التي لعب معها المكسيك، وكذلك بولندا، ولكن متفائل بتقديم المنتخب السعودي لأداء جيد".

الرشيدي اختتم حديثه قائلًا: "الكرة المكسيكية والبولندية قريبة من اللاعب السعودي مهاريًا، ونسبة طول اللاعبين هناك متوسطة، وأرى أن جميع فرق المجموعة تهتم بالمهارة أكثر مثل السعودية، حتى الدفاع لا يمتلكون الدفاعات القوية، والجمهور السعودي سيكون له دورًا ونجم المونديال بحضوره وسيكون مثاليًا".

🗣 عايد الرشيدي : مجموعة منتخبنا ليست صعبة ومتفائل بأداء المنتخب في المونديال .

الحصاد الرياضي ...@ayed7171 pic.twitter.com/C68BzcWksN — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 2, 2022

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