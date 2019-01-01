فحوصات طبية لعبد الفتاح عسيري في الخُبر

اللاعب تعرض لإصابة مع المنتخب السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم تنتظر إدارة المنتخب السعودي الوصول إلى الرياض أو جدة، بل أخضعت اللاعب عبد الفتاح عسيري لفحوصات طبية في الخُبر للاطمئنان على حالة وجهه.

وكان لاعب الأهلي السعودي قد تعرض لإصابة في وجهه خلال مواجهة اليمن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد دخوله أرض الملعب بديلًا لخالد السميري عند الدقيقة الـ56.

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ورغم تلك الإصابة إلا أن عسيري أكمل اللقاء حتى نهايته والذي انتهى بتعادل مخيب للأخضر بنتيجة 2-2، وقد شوهد اللاعب يضع كيسًا من الثلج خلال مغادرته غرف تغيير الملابس في استاد البحرين الوطني عقب المباراة.

صحيفة الاقتصادية أوضحت أن لاعب الأهلي نُقل عبر سيارة خاصة مع أحد أفراد الجهاز الإداري للمنتخب السعودي إلى إحدى مستشفيات الخُبر لإجراء أشعة على موضع الإصابة.

ومن المقرر أن يُسلم الجهاز الطبي في منتخب السعودية تقارير الفحوصات الطبية الخاصة بعسيري إلى ناديه الأهلي اليوم الأربعاء، والتي ستحدد إمكانية لعبه أمام الوحدة من عدمها.