السعودية تُحافظ على مقاعدها في دوري أبطال آسيا للموسمين القادمين

النتائج الممتازة للأندية السعودية أتت بثمارها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كفلت النتائج الممتازة للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم للمملكة حفاظها على مقاعدها في البطولة للموسمين القادمين.

وحققت الأندية السعودية 19 انتصارًا من 31 مباراة في البطولة هذا العام، كما تأهل لدور الـ8 أندية النصر والاتحاد والهلال فيما خرج الأهلي من دور الـ16.

وسيلعب النصر ضد السد بطل قطر، فيما ستضمن السعودية مقعدًا في نصف النهائي سيحجزه الفائز من مباراة الاتحاد ضد الهلال المنتظرة.

تلك النتائج الممتازة ضمنت للسعودية الاحتفاظ بمقاعدها الأربعة في دوري أبطال آسيا لعامي 2020 و2021، وهو الحد الأقصى المسموح به لكل اتحاد في القارة.

ومن جانبه، أشاد ياسر المسحل بأداء ونتائج الأندية السعودية في البطولة في نسخة 2019، بقوله حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية "أقدم شكري وتقديري للأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد المستويات المميزة، التي توجت بوصول ثلاثة أندية لدور ربع النهائي، وآمل أن يشهد النهائي حضورا وتتويجا للفرق السعودية، والذي يمثل إنصاف كرة القدم للمستويات الكبرى للكرة السعودية".

وأضاف "هذه النتائج كانت بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة للرياضة، إضافة إلى توجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة، التي تأتي دوما خلف كل إنجاز تحققه الرياضة السعودية".