الخيبري يغادر مران السعودية مصابًا

الأخضر يواصل استعداداته لملاقاة باراجواي

لم يتمكن عبد الله الخيبري؛ لاعب وسط المنتخب السعودي، من استكمال مران الأخضر اليوم الأحد، إثر تعرضه للإصابة.

كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد واصلت استعداداتها لمواجهة باراجواي الودية، المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء بالمملكة.

وشهد المران شعور الخيبري بآلام في عضلة الفخذ الخلفية، غادر على إثرها الحصة التدريبية رفقة الجهاز الطبي، للخضوع للفحوصات، لتحديد حجم إصابته.

رينارد بدأ التدريبات بعمليات الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الدفاع والهجوم، واختتم المران بمناورة من مجموعتين.

السعودية تستعيد مدافعها قبل مواجهة باراجواي

يذكر أن بعثة المنتخب السعودي عادت أول أمس الجمعة من العاصمة الأوزبكية "طشقند" بعدما واجهت المنتخب الأوزبكي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتمكن الأخضر من تحقيق فوزه الثاني بالتصفيات أمام أوزباكستان بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.

السعودية خطفت صدارة مجموعتها بهذا الفوز برصيد ثماني نقاط، بينما تجمد رصيد أوزباكستان عند ست نقاط.

خلال التصفيات، تعادلت السعودية أمام اليمن 2-2 ثم فازت أمام سنغافورة 3-0، وتعادل أمام فلسطين 0-0، وأخيرًا كان لقاء أوزباكستان.