يوسف عنبر: رغم الصعوبات سنقدم ما يرضي الجمهور ببطولة غرب آسيا

الأخضر يستهل مشواره الليلة بملاقاة الكويت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد يوسف عنبر؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، أنه واجه بعض الصعوبات لانضمام اللاعبين للأخضر خلال بطولة اتحاد غرب آسيا، مشددًا في الوقت نفسه على ثقته في جاهزية المجموعة الحالية.

الأخضر يستهل مشواره اليوم الأحد، بالبطولة الآسيوية بملاقاة الكويت، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الرياض.

وقال عنبر، خلال مؤتمر صحفي: "تركيزي حاليًا بشكل أكبر مع لاعبي المنتخب الأولمبي، من أجل تجهيزهم للاستعانة بهم مع المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، بجانب أننا واجهنا بعض الصعوبات في استدعاء بعض اللاعبين، إثر انتظامهم مع فرقهم وكذلك ظروف حجز تذاكر الطيران، التي تطلبت في بعض الأوقات وصول بعض اللاعبين بعد 48 ساعة".

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وأضاف: "الجميع جاهزون حاليًا بشكل كبير لخوض البطولة، وكلهم حماس وعزيمة لتقديم أفضل ما لديهم، وأنا واثق من تقديمهم ما يرضي الجمهور ويشرف الكرة السعودية".

يذكر أن كتيبة عنبر تنافس ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا بجانب الكويت، منتخبي الأردن والبحرين.

ومن المقرر أن يلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب البحرين في السابع من الشهر الجاري ثم الأردن في العاشر من الشهر نفسه.