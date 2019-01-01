عطيف: هزمنا البحرين بأقل مجهود

السعودية حققت فوزها الأول بخليجي 24 أمام البحرين

يرى عبد الله عطيف؛ لاعب المنتخب السعودي، أن فريقه قدم الأداء المطلوب منه خلال مواجهة البحرين اليوم السبت، متمنيًا تقديم الأفضل في المباراة المقبلة.

الأخضر حقق الفوز الأول له بخليجي 24 بالفوز أمام البحرين بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال عطيف، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "قدمنا المستوى المأمول اليوم، ونجحنا في الفوز بأقل مجهود، البحرين فريق جيد، لكننا سيطرنا وخرجنا بهدفنا".

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وأضاف حول المباراة المقبلة أمام عمان: "إن شاء الله ستكون مباراة قوية ومهمة، فهي خروج المغلوب، سنقدم المأمول ونتمنى أن يكون الفوز حليفنا".

السعودية تختتم دور المجموعات بملاقاة عمان في الثاني من ديسمبر المقبل، على ملعب عبد الله بن خليفة.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، حيث هزم في اللقاء الأول أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليتفوق عليه المنتخب الكويتي بفارق الأهداف ويتساوى معه في النقاط.

أما البحرين فتتذيل الترتيب بنقطة وحيدة، بينما الصدارة من نصيب عمان بأربع نقاط.