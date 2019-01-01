رسميًا | ياسر المسحل الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم السعودي

حسمت الانتخابات وأعلنت النتائج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فوز ياسر المسحل برئاسته للأربع سنوات القادمة.

وجاء فوز المسحل في الانتخابات التي جرت اليوم خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي.

وأجريت عملية التصويت بحضور مراقبين من الاتحادين الدولي والآسيوي بجانب الجمعية العمومية.

الهلال يُوقع مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو

وأعلن رسميًا بعد نهاية التصويت عن فوز المحسل مع قائمته بالكامل، وضمت خالد الثبيتي نائبًا للرئيس وكلًا من الأعضاء أضواء العريفي وخالد المقرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبد العزيز العفالق وعبدالله كبوها.

يُذكر أن المسحل كان المرشح الوحيد الذي تنطبق على قائمته الانتخابية كافة الشروط المطلوبة، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي في وقت سابق استبعاد 4 مرشحين آخرين.

يُذكر أن صاحب الـ45 عامًا كان قد شغل منصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، وكذلك منصب رئيس رابطة دوري المحترفين من يناير 2016 حتى أكتوبر 2017.