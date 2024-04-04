"السعادة غمرتني داخل المسجد" .. جورج جيسوس يتحدث عن ثقافة السعودية الإسلامية

حديث جيسوس عن ثقافة السعودية داخل أحد المساجد...

أبدى جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن سعادته بالتواجد في مسجد الملك خالد، وكشف عن شعوره بالسعادة أثناء التعرف على ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية.

وزار المدرب البرتغالي، مسجد ومؤسسة الملك خالد في العاصمة الرياض، يوم أمس الأربعاء، على هامش حفل تكريم "حفظة القرآن الكريم".

وقال جيسوس، في تصريحات للحساب الرسمي لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شيء عظيم أن أحصل على تلك الفرصة التي منحتني إياها مؤسسة الملك خالد، للتعرف على أحد أهم الثقافات، وهي ثقافة المملكة العربية السعودية".

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وأضاف: "المكان هنا مقدس، وأغادره الآن والسعادة تغمرني مما رأيت كمقيم في السعودية، مشاعري فياضة لمعرفتي بثقافة هذا البلد العريق، بلد له مكانة كبيرة اكتسبها في العالم اليوم".

وأتم تصريحاته قائلًا: "شكرًا مرة أخرى لمؤسسة الملك خالد على رحابتهم وحسن استضافتهم".

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر مع جيسوس، جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.