"السرير السحري" يقود قاهر ليفربول للنجاح مع أتلتيكو مدريد

لا يكتفي بالتغذية والتدريب الجيد

مستوى مميز ظهر به ماركوس يورنتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الفترة الأخيرة، ليس بسبب الطرق الطبيعية فقط للتطور والتألق، ولكن لبعض الأسباب الأخرى.

العلامة الأبرز في مشوار يورنتي هذا الموسم، كانت التسجيل مرتين أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه إلى ربع النهائي.

صحيفة "as" الإسبانية كشف عن سر تألق يورنتي الفترة الأخيرة، بغض النظر عن التدريب الجيد وطريقة التغذية الخاصة التي يتبعها.

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وأوضحت أن السر الآخر هو السرير الخاص الذي ينام عليه لاعب الوسط الإسباني، والحاصل على براءة اختراع علمية، بعد اعتباره أحد أفضل أنظمة الراحة في العالم.

السرير يمتلك العديد من المميزات، أهمها التقليل من العمر البيولوجي بطريقة طبيعية، من خلال وقف عملية الأكسدة والالتهاب التي تحدث مع التقدم في السن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السرير تم تصنيعه من مواد طبيعية بنسبة 100% ليصبح قادراً على تحسين صحة الناس بشكل فوري.

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وتبلغ قيمة هذا السرير الخاص 35 ألف يورو، بعد اعتماده من أكبر وأفضل الجامعات على مستوى العالم، بسبب تحقيقه أفضل نتائج ممكنة في تحسين متوسط العمر المتوقع للفرد.

يذكر أن يورنتي نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 3، في 28 مباراة لعبها مع أتلتيكو مدريد خلال الموسم الحالي.