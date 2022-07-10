السرقات لم تنته.. باريس يحاول خطف جوهرة برشلونة!

مسلسل سرقات باريس في كتالونيا مستمر..

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف جوهرة برشلونة الواعدة في سوق الانتقالات القادم.

حيث ينوي الفريق الباريسي التعاقد مع الحارس الصاعد إيناكي بينيا، وهو الذي يعود في الفترة الحالية لصفوف البلوجرانا بعد الفترة الرائعة التي قضاها مع نادي جلطة سراي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن باريس ينوي تقوية مركز حراسة المرمى خاصةً مع رحيل الحارس كيلور نافاس المتوقع في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد إيناكي بحلول صيف عام 2023، مما جعل إدارة باريس تفكر في ضمه بصورة مجانية بالموسم المقبل والاستفادة من قدراته المميزة.

حيث كانت له فترة مذهلة للغاية مع فريق جلطة سراي التركي، وجذب الأنظار في مواجهة فريقه الأصلي برشلونة بالدوري الأوروبي.

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وأوضح التقرير أن المستشار الرياضي الجديد للنادي الفرنسي، لويس كامبوس، يعرف بينيا وأن حارس المرمى لم يتبق له سوى عام واحد على عقده.

وهو ما تنوي إدارة الفريق الفرنسي لاستغلاله، لكن المشكلة أن برشلونة لن يفرط في لاعبه الواعد خاصةً مع تدهور مستوى مارك أندريه تير شتيجن.

فيما أشار التقرير إلى عدم معرفة إيناكي أي شيء حول رغبة باريس بالتعاقد معه، وهو سعيد في برشلونة وينوي البقاء في كتالونيا.

فيبدو أننا سندخل في صفقة انتقال مثيرة جديدة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، وهو ما يحدث بحكم العادة في السنوات الأخيرة.

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