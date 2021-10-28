السد يرد على مفاوضات برشلونة مع تشافي لخلافة كومان

حملة كبيرة..

شنّت جماهير السد القطري حملة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث المدرب تشافي هيرنانديز على البقاء في الدوحة وعدم الرحيل لتدريب برشلونة.

وأقال النادي الكتالوني مدربه رونالد كومان بعد الهزيمة من رايو فاييكانو بهدف نظيف يوم الأربعاء، ليصبح تشافي هو الاسم الأقرب لتولي مقاليد الأمور في كامب نو.

واكتظت حسابات جماهير السد على مواقع التواصل الاجتماعي بحملة "Xavi Stay" أي ابقى تشافي، ووصل الأمر إلى دعم النادي رسميًا لهذا الهاشتاج المنتشر.

السد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قام بإعادة نشر كل الصور المطالبة ببقاء تشافي، مما يؤكد حقًا وجود مفاوضات بين المدرب وبرشلونة بالساعات القليلة الماضية.

IG stories of Al Sadd: pic.twitter.com/0BR5JCGXAs — Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) October 28, 2021

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في الوقت نفسه، هذا يكشف أن السد يود الإبقاء على تشافي في منصبه حتى وإن أراد الرحيل، غير أن ذلك لن يمنع الأسطورة الكتالونية من المغادرة إن أراد.

ويحتوي عقد تشافي مع السد على بند يسمح له بالرحيل إلى برشلونة نظير دفع مبلغ من المال، وهو ما يعني أن مستقبل المدرب حاليًا في يده وعلى حسب إرادته في المقام الأول.

تشافي يعيش حالة استثنائية مع السد في السنتين الأخيرتين، حيث لم يهزم في آخر 29 مباراة ونجح في تحقيق لقب دوري النجوم.

وتولى صاحب الـ41 عامًا تدريب عيال الذيب بعد اعتزاله كرة القدم عام 2019، ومنذ ذلك الحين حقق 8 بطولات مع السد.