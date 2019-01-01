السد يدعو فيليبي جورج وجوزفالدوا فيريرا في افتتاح مونديال الأندية

بعد ساعات يلتقي نادي السد أمام فريق هينجين من كالدونيا بطل قارة أوقيانوسيا

أعلن نادي السد انه قام توجيه الدعوة لكل من فيليبي جورج اللاعب البرازيلي والمدرب البرتغالي جوزفالدوا فيريرا لحضور مباراة افتتاح كاس العالم للأندية.

وبعد ساعات يلتقي نادي السد أمام فريق هينجين من كالدونيا بطل قارة أوقيانوسيا على استاد جاسم بن حمد في نادي السد.

والمعروف ان فيليبي جورج اللاعب البرازيلي سبق له الاحتراف عدة سنوات في نادي السد وساهم في حصول الزعيم على بطولة دوري أبطال آسيا في 2011، كما شارك في مونديال العالم للأندية مع السد.

كما أن جوزفالدوا فيريرا المدرب البرتغالي المخضرم كان المدرب الذي قاد السد للفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي وكانت سببًا في اشراك الزعيم السداوي في النسخة الحالية من بطولة العالم للأندية التي تنظمها قطر هذا العام لأول مرة.

ويبحث السد عن تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه في نسخة عام 2011، التي توج بلقبها فريق برشلونة مع مدربه الحالي الاسباني تشافي هرنانديز الذي كان لاعبًا في صفوف برشلونة وقتها حيث سبق لتشافي أن حقق اللقب مع برشلونة مرتين ويتطلع للمرة الثالثة وهذه المرة كمدرب.

وسيكون السد أمام فرصة لتحقيق الفوز اليوم والتأهل للدور الثاني لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في الطريق للدور نصف النهائي، وبالرغم من ان المهمة ستكون صعبة خاصة ان السد في حال تخطي أول مباراتين سوف يصطدم بمواجهة فريق ليفربول بطل أوروبا.