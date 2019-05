السد يخسر حارسه أمام الغرافة

أعلن نادي السد القطري غياب حارس مرماه سعد الدوسري بشكل رسمي عن مباراة الفريق الليلة أمام الغرافة.

الزعيم يستضيف الغرافة اليوم الخميس، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الدوحة، في ربع نهائي كأس الأمير.

وأوضح السد أن الدوسري سيغيب، إثر الإصابة، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع الجهاز الطبي لمنتخب قطر، حتى يعود للتدريبات من جديد.

البرتغالي جوزفالدو فيريرا؛ المدير الفني للسد، أعلن قائمة ضمن 18 لاعبًا للمباراة هم:

جهاد محمد - مشعل برشم - بيدرو ميجيل - عبد الكريم حسن - جونغ - علي أسد - حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - حامد اسماعيل - غابي - طارق سلمان - خوخي بوعلام - حسن بالنك - سالم الهاجري - ياسر أبو بكر - تشافي - أكرم عفيف - سعود النصر.

