السد والعين: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة العين ضد السد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والمقامة على ملعب جاسم بن حمد

العين 0 × 0 السد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

تشكيل العين:

يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بالتشكيل التالي...

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التشكيل | 4-4-2

خالد عيسى

محمد عبد الرحمن - تسوكاسا شيوتاني - محمد علي - سالم الجابري

ويلسون برونو - باويرزان إسلام خان - أحمد برمان - بندر الأحبابي

كايو كانيدو - كودجو لابا

تشكيل السد:

يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو كوريا - نام تاي هي

أكرم عفيف - خوخي بوعلام - جيليرمي توريس - حسن الهيدوس

سانتي كازورلا - بغداد بونجاح

ووجبت الإشارة إلى أن كرة القدم في الإمارات معلقة منذ شهر مارس الماضي بسبب كورونا ولم تخض الأندية أي مباراة رسمية حتى الآن، عكس قطر التي أكملت موسمها المنقضي في شهر أغسطس وبدأت موسمها الجديد، ما يمنح السد أفضلية بحكم الممارسة.

لكن الفرصة ستكون مواتية له للعودة إلى المنافسة إن فاز على السد ، الذي يتقاسم صدارة المجموعة مع النصر بأربع نقاط لكل منهما، مع وجود سباهان الإيراني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وعانى العين في الموسم الملغي بسبب كورونا من تذبذب وتراجع في المستوى، مما جعله يفشل في الفوز بأول مباراتين له في المجموعة ويتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

من المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة السد والعين في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والمقامة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.