عبد الكريم حسن: هينجين فريق مقاتل ونحن من صعبنا الأمور

السد أهدر عشرات الفرص أمام خصمه الليلة، والأمور لن تكون سهلة أمام مونتيري

أشاد عبد الكريم حسن؛ لاعب السد القطري، بالروح التي ظهر بها لاعبي هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة؛ بطل أوقيانوسيا، موضحًا أنه ورغم أنه فريق ضعيف إلا أن قاتل على كل كرة.

الزعيم حقق الفوز أمام بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد جاسم بن حمد، ضمن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية قطر 2019، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وشهد اللقاء إلغاء هدفين للفريق القطري بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سجلهما أكرم عفيف وحسن الهيدوس، بداعي التسلل.

وقال عبد الكريم، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "صعبنا الفوز على أنفسنا، هينجين فريق مقاتل ومجتهد، يستغل أي فرصة تتاح له، لكن نحن من جعلنا الأمور الصعبة، كان بإمكاننا أن نجعل اللقاء سهلًا".

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وأضاف: "المهم أننا تمكننا من الفوز في النهاية، وهذا حال كرة القدم، إذا مل تستغل الفرص، تهتز شباكك حتى لو كان خصمك ضعيفًا".

وعن المواجهة المقبلة أمام مونتيري المكسيكي، علق: "كل مباراة في المونديال صعبة حتى هينجين جاء لينافس كما رأى الجميع، ومونتيري فريق قوي، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".

يذكر أن السد يلاقي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، المقرر إقامته في 14 من الشهر الجاري، على استاد جاسم بن حمد، على أن يلاقي الفائز منهما ليفربول الإنجليزي؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي، المحدد له 17 من الشهر الجاري.