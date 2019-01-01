تشافي: تفننا في إهدار الفرص أمام هينجين

مدرب السد يؤكد أن تأهل فريقه لم يكن سهلًا على الإطلاق

أرجع الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، إهدار فريقه الفرص الكثيرة أمام هينجين من كاليدونيا الجديدة؛ بطل أوقيانوسيا، إلى الثقة الزائدة في النفس.

الزعيم حقق الفوز أمام بطل أوقيانوسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، على استاد جاسم بن حمد، ضمن المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية قطر 2019، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وشهد اللقاء إلغاء هدفين للفريق القطري بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سجلهما أكرم عفيف وحسن الهيدوس، بداعي التسلل.

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وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أعتقد أننا صنعنا عديد الفرص في المباراة، لكن خصمنا تمكن من العودة بهدف التعادل، لذلك عانينا بعض الشيء وفي المقابل هينجين عانى أيضًا بل أننا كنا الأفضل، لكننا تفننا في إهدار الفرص".

عن أسباب إضاعة الفرص الكثير، أوضح المدرب الإسباني: "ربما الثقة في النفس كانت وراء ذلك، اللاعبون وجدوا أنهم قادرون على صناعة عديد الفرص، بالطبع تأثروا، بجانب شعور البعض بالإرهاق، لكن لا أعذار في هذه المباريات".

واختتم: "نحن سعداء بالتأهل، فلم يكن الأمر سهلًا، وسنستعد جيدًا لمونتيري، هو فريق جيد، لكننا جاهزين لمنافسته".

يذكر أن السد يلاقي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، المقرر إقامته في 14 من الشهر الجاري، على استاد جاسم بن حمد، على أن يلاقي الفائز منهما ليفربول الإنجليزي؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي، المحدد له 17 من الشهر الجاري.