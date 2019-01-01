عبد الكريم حسن: أهدينا مونتيري التأهل

لاعب السد يلوم أخطاء فريقه

يرى عبد الكريم حسن؛ لاعب السد القطري، أن فريقه هو من أهدى مونتيري المكسيكي الفوز، نظرًا للأخطاء التي ارتكبها هو وزملائه بالمباراة.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام مونتيري بثلاثية مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019، ليفشل في التأهل لنصف النهائي على أرضه ووسط جمهوره.

وقال عبد الكريم، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" عقب المباراة: "كان بالإمكان أفضل مما كان، لم نحترم الفريق المكسيكي أكثر من اللازم، لكن أخطائنا هي سبب هزيمتنا وما أثر علينا، لكن في المجمل نحن أفضل".

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وأضاف: "الفريق المكسيكي استغل كل الفرص التي أتيحت له، بالطبع كانت هدايا منا، حاولنا الرجوع، لكن الهدف الثالث قتل المباراة، حاولنا تقديم أفضل ما عندنا، لكن المباراة كانت صعبة".

يذكر أن السد يلاقي الترجي التونسي في مباراة تحديد المركز الخامس، والمقرر إقامتها في 17 من الشهر الجاري.

وكان باب سويقة قد فشل هو الآخر في التأهل لنصف النهائي بعدما هُزم أمام الهلال السعودي بهدف وحيد، سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المكسيكي، ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي، المقرر له 18 من الشهر الجاري.