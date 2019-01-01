تشافي عن غضب الجماهير: مُتفهم لكن عليهم أن يواصلوا الدعم

مدرب السد يؤكد أن فريقه سيعود بقوة للدوري المحلي

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، أن يعذر الجماهير على غضبها مما قدمه الفريق في كأس العالم للأندية قطر 2019، مشددًا على أن الزعيم سيعود بقوة بداية من مواجهة الغرافة.

الزعيم احتل المركز السادس في المونديال بعدما خسر أمام الترجي التونسي بسداسية مقابل هدفين، وخسر قبلها لقاء الدور الثاني أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 3-2، ولم يحقق سوى فوز وحيد في الدور الأول أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بنتيجة 3-1.

ويستعد رفاق عفيف حاليًا لمواجهة الغرافة غدًا الإثنين، على استاد ثاني بن جاسم، ضمن الجولة الـ11 من دوري نجوم قطر.

وقال تشافي، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نرغب في العودة بقوة إلى الدوري، نتطلع لتحقيق نتائج إيجابية وإنهاء عام 2019 بفوز، وإن كنا نعلم أن الغرافة تطور بصورة واضحة مقارنة بالموسم الماضي، بجانب أن لديه مدرب مميز، لكننا جاهزين بالصورة اللازمة".

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وأضاف: "أعلم أن الجمهور غاضب منا حاليًا، أتفهم ذلك، لكن أؤكد أننا سنعمل بكل قوة وسنقدم كل ما لدينا، لأننا نحتاج لهم، فنحن عائلة واحدة، سنعمل بكل قوة وهم عليهم أن يواصلوا الدعم".

بسؤاله عن صفقات الفريق بالميركاتو الشتوي، أوضح: "لا أعلم إن كنا سنضم لاعبين جدد أم لا، لكن لدينا عناصر شابة مميزة كطارق سلمان ومشعل وغيرهم، وعلينا العمل بالعناصر الموجودة".

يذكر أن السد يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، وله مباراتين مؤجلتين، بينما يبتعد عن الصدارة بفارق 11 نقطة.