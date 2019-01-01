عبد الكريم حسن يُعقب على عقوبة إيقافه ويودع جمهور السد

مدافع الزعيم يتحدث عن واقعة طرده أمام الهلال

تحدث عبد الكريم حسن؛ مدافع السد القطري، لأول مرة عن واقعة طرده أمام الهلال السعودي، مؤكدًا أن لم يكن متعمدًا الإضرار بفريقه.

الزعيم القطري استضاف زعيم السعودية في الأول من أكتوبر الجاري، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

ومع مرور 34 دقيقة من عمر اللقاء، اعترض المدافع بشكل مبالغ به على الحكم، إثر احتسابه ركلة حرة ضده، ليشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر في وجهه.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف عبد الكريم لمدة خمسة أشهر عن المشاركة في كافة المسابقات القارية، مع تغريمه 5 آلاف دولار، حيث ثَبُت احتكاكه بالحكم.

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وقال عبد الكريم، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجهًا حديثه لجمهور الزعيم: "اعتذر لكم للمرة الثانية عما بدر مني خلال المباراة، لم أكن قاصدًا التعرض للطرد وإضرار فريقي".

وأضاف: "الشيء الثاني بخصوص الإجراء الذي اتخذ ضدي، احترم القرار وأتقبله، خصوصًا بعد الأضرار التي تسببت بها للنادي والفريق ومشجعيه، خاصةً أننا كنا نطمح للوصول للنهائي وتحقيق النجمة الثالثة".

مدافع السد تابع: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، المرحلة المقبلة مهمة، خصوصًا لي كعبد الكريم حسن، أحتاج التركيز أكثر على تدريباتي وأن أقدم أفضل ما عندي خلال المرحلة المقبلة".

واختتم: "سأتوقف خلال الفترة الحالية عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، ادعوا لي بالتوفيق وأراكم على خير".

يذكر أن المباراة خسرها السد برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد.

وفاز رفاق عبد الكريم في لقاء الإياب برباعية مقابل هدفين، لكنهم كانوا في حاجة إلى هدف آخر للتأهل للنهائي.