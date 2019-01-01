السد القطري يقترب من التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

ويلفريد بوني مهاجم سوانزي سيتي يقترب من الانتقال لفريق السد القطري

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت قناة الكأس القطرية أن نادي السد قد اقترب من التعاقد مع ويلفريد بوني مهاجم فريق سوانزي سيتي في فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب بوني البالغ من العُمر 30 عامًا مع سوانزي سيتي منذ عام 2017، قادمًا من مانشستر سيتي.

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لاعب السيتزن السابق كان قد سبق له أيضًا اللعب لصالح ستوك سيتي في موسم وحيد على سبيل الإعارة.

خلال 309 مباراة رسمية طوال مسيرته على مستوى الأندية في مختلف المسابقات، نجح بوني في إحراز 134 هدفًا.

أما على المستوى الدولي، يلعب بوني لصالح منتخب ساحل العاج منذ عام 2010 حتى الآن، وخلال 52 مباراة سجل 15 هدفًا.

وتُعد أبرز إنجازات بوني هي الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مع مانشستر سيتي عام 2016، والفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 2015.