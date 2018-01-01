السد القطري يشارك في تكريم جابي بمواجهة أتليتكو مدريد وإسبانيول

بعد سبع سنوات قاد بهم صاحب الـ35 عامًا الأتلتي، عاد ليودع جماهيره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم السبت، بتكريم قائده السابق جابرييل فرنانديز "جابي"، خلال مواجهة إسبانيول، ضمن الجولة الـ17 بالدوري الإسباني، على ملعب واندا متروبوليتانو.

ويأتي التكريم لتوديع الجماهير، بعدما رحل جابي عن الأتلتي في الميركاتو الصيفي الماضي، للانضمام إلى السد القطري.

بعض مسؤولي الزعيم القطري تواجدوا خلال حفل التكريم، وقاموا بإهدار درع النادي إلى نظرائهم في أتلتيكو مدريد.

ادارة الزعيم تشارك في تكريم غابي خلال مباراة اتلتيكو مدريد واسبانيول بالدوري الاسباني#السد#قطر@AtletiArab pic.twitter.com/8ROpTqGIEa — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

ورحل صاحب الـ35 عامًا عن ناديه، الذي بقي ضمن صفوفه لمدة سبع سنوات ما بين عام 2011 وحتى 2018، حصد خلالهم ست بطولات، ما بين لقب دوري وحيد، ومثله كأس ملك إسبانيا وسوبر إسبانيا، بجانب كأس السوبر الأوروبي ولقبي دوري أوروبي.

وشارك لاعب الوسط في 413 بقميص الأتلتي، سجل خلالهم عشرة أهداف، وصنع 43 آخرين.

بينما مع السد فشارك جابي حتى الآن في 17 مباراة.