السد القطري يعلن قائمته المشاركة في مونديال الأندية

تعرف على قائمة السد القطري التي ستشارك في كأس العالم للأندية

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي السد، بقيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، عن قائمة فريقه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستستضيفها قطر خلال شهر ديسمبر الحالي.

قائمة فريق نادي السد ضمت 24 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: سعد الشيب، ميشال بارشم، يوسف عبد الله.

الدفاع: بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، طارق سلمان، حميد خليفة، خوخي بوعلام، حسين باهزاد، ياسر عيسى.

خط الوسط: وويونج جوان، علي أسد الله، جابي، سالم الهاجري، طارق مصطفى، فيصل محمد

الهجوم: عبد العزيز الأنصاري، حسن الهيدوس، بغداد بونجاح، نام تاي هي، علي هشام، أكرم عفيف، رامي سهيل.

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ويفتتح السد مباريات كأس العالم للأندية، بمواجهة فريق هينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، يوم 11 ديسمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

ويشارك في مونديال كأس العالم، الهلال السعودي "بطل آسيا"، الترجي التونسي "بطل إفريقيا"، فلامنجو البرازيلي "بطل ليبرتادوريس"، ليفربول الإنجليزي "بطل أوروبا".