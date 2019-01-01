عبد الكريم حسن: أشكر جماهير قطر التي دعمتنا أمام النصر

لاعب السد القطري يشكر الجماهير بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

وجه عبد الكريم حسن، لاعب فريق نادي السد القطري، الشكر إلى الشيخ جاسم بن حمد، وكل الجماهير القطرية، بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

السد القطري صعد إلى نصف النهائي، بعد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين لهدف للفريق السعودي.

عبد الكريم قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أشكر الجماهير القطرية التي حضرت اللقاء، وأيضًا جميع أخواني اللاعبين".

حسن تابع: "الجميع كان حاضر بدنيًا وذهنيًا، وفي الشوط الأول تعادلنا ولم يكن هناك شيء مستحيل للتسجيل في الشوط الثاني رغم تكتل النصر الدفاعي".

وواصل: "استطعنا أن نهي المباراة بالنتيجة التي تؤهلنا إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا".

وينتظر فريق نادي السد القطري، الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديان، في مباراة دور الربع نهائي بالبطولة القارية.