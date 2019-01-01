فيديو - السد يُسقط السيلية بثلاثية

الزعيم سجل هدفين من ضربتي جزاء، والغى الفيديو هدف ثاني للسيلية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق السد انتصاره الرابع في دوري نجوم قطر أمام السيلية بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة.

في الدقيقة الثامنة من المباراة، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للزعيم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إثر ركل مجدي صديق بالقدم لخورخي بوعلام أثناء إبعاده للكرة، داخل المنطقة.

ونجح الجزائري بغداد بونجاح؛ هداف السد، في تسجيل منها الهدف الأول بعدما سددها على يسار المرمى عكس اتجاه سقوط الحارس.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، أضاف أكرم عفيف الهدف الثاني لكتيبة المدرب الإسباني تشافي، من ضربة جزاء أخرى، سددها على يمين حارس السيلية.

علي أسد أحرز الهدف الثالث والأخير للزعيم في الدقيقة 83، بعدما تلقى تمريرة من عرضية أرضية بأقدام بونجاح، وضعها بسهولة في الشباك.

بعدها بثواني قليلة، سجل السيلية هدفه الوحيد في اللقاء بعد تسلم كريم الأنصاري بينية رائعة خلف مدافعي السد ضرب بها مصيدة التسلل، سددها بشكل رائع في المرمى من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيديو : هدف #السيلية يقلص النتيجة 1 - 3 أمام #السد عبر كريم أنصاري في الدقيقة 84 .. #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/h3hz8oyr3u — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 24, 2019

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة، تسجيل الأنصاري هدف ثاني للسيلية بعد خطأ دفاعي، لكن الحكم قرر إلغائه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة الـ12 في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، بينما يأتي السيلية في المركز التاسع بأربع نقاط.