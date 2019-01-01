الشعباني: مواجهة السد ممتعة والجانب الذهني منحنا الأفضلية

الترجي لقن السد درسًا قاسيًا على أرضه

أشاد معين الشعباني؛ المدير الفني للترجي التونسي، بالجانب الذهني للاعبيه خلال مواجهة السد القطري، مؤكدًا أنه بذل قصارى جهده لإخراجهم من حالة خيبة الأمل التي سيطرت عليهم عقب الهزيمة أمام الهلال السعودي.

باب سويقة هزم الزعيم بسداسية مقابل هدفين، على استاد خليفة الدولي، ليحتل المركز الخامس في كأس العالم للأندية قطر 2019. (طالع تقرير المباراة)

اللقاء شهد تعرض ظهير الزعيم للطرد في الدقيقة 25، بعدما لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وهي في طريقها إلى المرمى، ليشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر في وجهه بعد الرجوع لتقنية الفيديو واحتسب ضربة جزاء لصالح فريق الدم والذهب.

وقال الشعباني، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله، هذه المجموعة من اللاعبين تستحق على الأقل الفوز، خوض السد اللقاء بعشرة لاعبين أعاننا بشكل أكبر، وأحب أن أشكر الجمهور على حضورهم، وأحمد الله أننا لم نجعلهم يذهبون بخيبة أمل".

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وأضاف: "شاهدنا مباراة بها المتعة والأهداف، أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه، خاصةً من الناحية الذهنية، فقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام الهلال السعودي، لكننا عرفنا كيف نحضر اللاعبين ذهنيًا".

واختتم: "نتمنى أن نواصل الانتصارات، مثل هذه المباريات تكسب اللاعبين خبرات كبيرة، خاصةً أننا أول مرة نواجه السد، نتمنى أن يكونوا أكثر لحمة من ناحية التخطيط الهجومي".

يذكر أن الفوز منح بطل أفريقيا المركز الخامس على العالم، بجانب انتعاش خزينته بمليون ونصف دولار، أما الزعيم فيأتي في المركز السادس والأخير بالبطولة ويحصل على مليون دولار.

وقبل لقاء اليوم، كان الترجي قد استهل مشواره في المونديال بالهزيمة أمام الهلال السعودي بهدف وحيد، في لقاء ربع النهائي.

أما السد فقد فاز أمام هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بثلاثية مقابل هدف وحيد، ثم تلقى الهزيمة بربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي بثلاثية مقابل هدفين.