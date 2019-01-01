السبيعي يؤكد عدم تعديل مباريات في الدوري السعودي

رئيس اتحاد كرة القدم السعودي ينفي تأجيل مباريات بالدوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى لؤي السبيعي المكلف بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم بالمملكة العربية السعودية تأجيل أي مباراة بالدوري، مؤكدًا على العمل مع رابطة دوري المحترفين والتنسيق معهم.

وشدد السبيعي أنه لن تؤجل أي مباراة في الدوري السعودي إلا للضرورة القصوى، وأنه يسعى لترتيب الانتخابات وعقد جمعية عمومية ووضع سياسات قصيرة المدى للاتحاد.

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يشار إلى أن قصي الفواز كان قد قدم استقالته أمس الأول من رئاسة اتحاد كرة القدم، قبل أن يكلف لؤي السبيعي من خلال انعقاد الجمعية العمومية بمنصب رئيس الاتحاد.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب فرق الدوري حتى الآن بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، ويحتل فريق الشباب المركز الثالث، بينما تصارع أندية أحد والاتحاد والفيحاء على الهروب من الهبوط للدرجة الثانية.