الأخبار المباريات
كأس العالم

السبب مجهول .. إنجلترا تعلن مغادرة بين وايت معسكر قطر

جول العربي
9:47 م غرينتش+2 30‏/11‏/2022
Ben White
لماذا غادر بن وايت معسكر إنجلترا بقطر؟

غادر مدافع أرسنال ومنتخب إنجلترا بين وايت معسكر بلاده بقطر أثناء مباريات دور المجموعات، وعاد إلى وطنه.

ولم يتوقع عودة بين وايت مرة أخرى لقطر، للمشاركة مع منتخب الأسود الثلاثة في مبارياتها القادمة ببطولة كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي مغادرة مدافعه للمعسكر بقطر والعودة للوطن، معلقًا:" نطلب احترام خصوصية اللاعب في هذه اللحظة"، دون توضيح أي تفاصيل لأسباب مغادرته.

الجدير بالذكر أنّ بين وايت لم يشارك في أي مباراة لإنجلترا، كما غاب عن الفوز على ويلز بثلاثية نظيفة بسبب المرض.

وتتواجد إنجلترا بالمجموعة الثانية، متصدرة المجموعة بسبع نقاط بعد فوزين على كلًا من إيران وويلز، وتعادل مع أمريكا.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (مصر):. المعلومات الواردة في Goal (مصر) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (مصر)