20 مليون يورو السبب في فشل صفقة بيرنانديسكي - راكيتيتش

تقارير صحفية إيطالية تكشف أسباب فشل الصفقة التبادلية بين برشلونة ويوفنتوس خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن السبب الحقيقي خلف فشل صفقة تبديل كل من إيفان راكيتيش وفريدريكو بيرنانديسكي في سوق الانتقالات الصيفية المنصرم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإيطالي كان السبب الأساسي في فشل المفاوضات التي بدأت متأخرة.

وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس أراد الحصول على ٢٠ مليون يورو بالإضافة لراكيتيتش من أجل إنهاء الصفقة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

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أنهى يوفنتوس أي آمل في التوصل للاتفاق مع برشلونة، خاصة في ظل رغبة راكيتيتش نفسه في الاستمرار رفقة النادي الكتالوني.

ومر راكيتيتش بسوق انتقالات صيفي مثير للغاية، حيث ارتبط اسمه بأكثر من فريق، على رأسهم باريس سان جيرمان الذي كان يسعى لضمه ضمن صفقة إعادة نيمار لبرشلونة.

جدير بالذكر أن إيفان راكيتيتش لديه تعاقدًا ساريًا مع برشلونة حتى نهاية الموسم بعد المقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١.