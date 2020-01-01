رسميًا .. جزائري حكمًا لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي

24 ساعة تفصلنا عن النهائي المنتظر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الخميس، طاقم التحكيم الذي سيدير نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، المنتظر إقامته غدًا الجمعة.

الفارس الأبيض يستضيف الشياطين الحمر، في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

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وكلف الكاف الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة اللقاء، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا للفيديو، والزامبي جاني سيكازوي حكمًا رابعًا.

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الجزائري سبق له أن أدار مباراة واحدة لكل من الفريقين، إذ تلقى الفارس الأبيض معه الهزيمة أمام الترجي التونسي في إياب ربع النهائي بالنسخة الحالية بهدف وحيد، لكنه صعد لنصف النهائي بفوزه في الذهاب 3-1.

أما للشياطين الحمر فأداء غربال مواجهتهم أمام تاونشيب البوتسواني في نسخة عام 2018 بالجولة الثالثة من دور المجموعات، وانتصر الأحمر بثلاثية نظيفة.

يذكر أن الزمالك تأهل للنهائي بالفوز أمام الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد الأهلي على حساب الوداد المغربي بهزيمته بخماسية مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين.