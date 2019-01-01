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الدوري المصري الممتاز

الزمالك يوقع عقوبة مغلظة على جنش

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حارس الفارس الأبيض يغيب عن مواجهة فريقه المهمة أمام بيراميدز

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبة مغلظة على محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الفريق، بعدما تعرض للطرد خلال مواجهة اليوم السبت، أمام الاتحاد السكندري.

وكان محمود عاشور قد قرر إشهار الكارت الأحمر لحارس الفارس الأبيض رفقة الهاني سليمان؛ حارس الاتحاد، في نهاية الشوط الأول، إثر تشابكهما بالأيدي، حيث تدخل جنش في مشادة حارس الفريق السكندري ومدافع الأبيض محمود علاء.

مجلس القلعة البيضاء قرر فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على جنش، لما بدر منه، وهو ما سيكلف الفريق غيابه عن المواجهة المقبلة المرتقبة أمام بيراميدز.

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وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية بعدما كان متأخرًا بهدف وحيد، على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ19 بالدوري المصري الممتاز.

بداية الاشتباكات كانت في الدقيقة 32 بعدما أحرز عمر السعيد هدف التعادل للأبيض، ليجري بعدها محمود علاء للحصول على الكرة وهو ما أثار غضب الهاني سليمان، ورفض إعطائه الكرة، وبعدما إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، توجه حارس الاتحاد لعلاء لتعنيفه إلا أنه بعد دخول جنش تطور الأمر لتشابك بالأيدي.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 41 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 في المركز الـ12.

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