الزمالك يوافق على إعارة كاسونجو إلى الوحدة السعودي

مجلس إدارة نادي الزمالك يعلن إعارة الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق إلى نادي الوحدة السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إعارة الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق إلى نادي الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانتشرت تقارير خلال الساعات الأخيرة، أن كاسونجو اقترب من الوحدة السعودي على سبيل الإعارة بعد رغبته في الرحيل عن الزمالك.

ووفقًا لما نشرته الصحف المصرية، نقلًا عن مجلس إدارة الزمالك، أن الأبيض وافق على إعارة مهاجمه الكونغولي حتى نهاية الموسم.

وكشفت الصحف أن إعارة كاسونجو حتى نهاية الموسم للوحدة السعودي، مقابل 8 ملايين جنيه مصري، بعد المفاوضات التي جرت بين الطرفين.

وتم إعارة كاسونجو إلى الوحدة السعودي بعد موافقة الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بعد المناقشة معه خلال الساعات الأخيرة.

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ومن المنتظر أن يتم إعلان صفقة مهاجم جديدة للزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد ما تردد حول توصل إدارة النادي لاتفاق مع أحد المهاجمين من اختيار جروس.