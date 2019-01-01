الزمالك يواصل الاستعداد للدوري وإفريقيا بفوز مثير على حرس الحدود

الزمالك يسعى لتحسين أدائه قبل عودة مباريات الدوري الممتاز

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره حرس الحدود وديًا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن استعداداتهما لعودة مباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر قرارًا بتأجيل جميع مباريات الدوري المصري إلى ما بعد البطولة، على أن تستأنف كما هو الترتيب المعلن مسبقًا مع تأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول.

الزمالك يسعى في الوقت الحالي بتحسين الأداء بعد فقد نقطتين أمام نادي مصر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز.

أحرز الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق كريم بامبو، ولكن تعادل فريق حرس الحدود سريعًا بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق المهاجم أحمد شرويدة.

وتقدم الزمالك مرة أخرى في الدقيقة 60 عن طريق عمر السعيد بصناعة من المغربي محمد أوناجم ولكن عاد حرس الحدود مرة أخرى عن طريق مصطفى جمال.

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وخطف الشاب الواعد حسين فيصل مهاجم الزمالك الفوز لفريقه بعد انفراده بمرمى حرس الحدود وخداع الحارس بلقطة مهارية وإحراز الهدف الثالث.

ويبدأ الزمالك مبارياته عقب استئناف الدوري المصري الممتاز بمواجهة إنبي، قبل أن يسافر إلى الكونغو لمواجهة بطلها مازيمبي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.