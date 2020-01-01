الزمالك يهدر فرصة حسم الصعود ويتعادل سلبيًا مع مازيمبي

الزمالك يتعادل سلبيًا مع مازيمبي

تعادل الزمالك مع نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيًا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستاد السلام".

تلقى الزمالك ضربة أثناء فترة الإحماء بإصابة أشرف بن شرقي أحد هدافي الفريق في البطولة بـ5 أهداف منذ الأدوار التمهيدية للنسخة الحالية.

الزمالك مثل خطورة كبيرة على مرمى مازيمبي في شوط المباراة الأول ولكن لم ينجح لاعبيه في زيارة شباك الخصم ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليصعب الأمور في الشوط الثاني على الأبيض، حيث يرغب في الفوز من أجل ضمان الصعود إلى الدور المقبل.

شارك محمد أوناجم في الشوط الثاني بدلًا من محمود عبدالرازق شيكابالا بعد تراجع مستوى الأخير خلال اللقاء، ولم يقدم شيء يساعد الفريق.

اقرأ أيضًا - إصابة بن شرقي في الإحماء قبل مواجهة مازيمبي.. وزيزو بديلًا

وسحب كارتيرون أيضًا يوسف أوباما من وسط الملعب ودفع بدلا منه مصطفى فتحي ليلعب في مركز الجناح، ويحل زيزو في منتصف الملعب.

ولكن شكل مازيمبي خطورة على مرمى الزمالك بسبب دخول الزامبي كالابا، حيث سيطروا على مجريات اللعب بشكل كبير في منتصف الشوط الثاني.