النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

الزمالك يهدد ياسر إبراهيم بالشطب حال توقيعه للأهلي

التعليقات()
social media

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ياسر إبراهيم مدافع سموحة السكندري، بالإيقاف إذا تفاوض مع نادي أخر خلال الفترة الحالية.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول رغبة الأهلي في ضم ياسر إبراهيم لتدعيم دفاع الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشر عبر حساب نادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإظهار عقود لياسر إبراهيم موقعة من قبل مدافع سموحة.

اختيارات المحررين

وأكد الزمالك أن اللاعب قام بالبصم على توقيعه للتأكيد على رغبته للانتقال إلى الزمالك، حيث تم تهديده بالشطب في حالة توقيعه للأهلي.

وأوضح رئيس الأبيض أنه حصل على وعد من محمد فرج عامر رئيس سموحة، في انضمام اللاعب إلى الزمالك في حالة رحيله عن النادي السكندري.

إقرأ أيضًا - 

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير ياسر إبراهيم، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ اليوم الثلاثاء، أي كان بالرحيل أو بالاستمرار.

الموضوع التالي:
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين
الموضوع التالي:
النصر يفقد أمل التعاقد مع مدرب بنفيكا البرتغالي
الموضوع التالي:
تقارير - انتقال أحمد حمدي إلى الجونة على سبيل الإعارة
الموضوع التالي:
تقارير - الحافظ وعسيري يدخلان حسابات أحد
الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يحاول خطف راكيتيتش
إغلاق