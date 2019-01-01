الزمالك يهدد بعدم استكمال الدوري بسبب مباراة القمة

الزمالك يقدم موسم أكثر من رائع في جميع البطولات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هدد رئيس نادي الزمالك، بعدم استكمال الدوري بسبب نية الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد موعد مواجهة فريقه أمام الأهلي قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأشارت تقارير مؤخرًا حول محاولة الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 3 يونيو قبل معسكر كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، إنه يرفض رفضًا تامًا إقامة مواجهة الأهلي قبل منافسات إفريقيا مؤكدًا الالتزام بجدول الدوري.

وأكد خلال حديثه أنه لن يستكمل بطولة الدوري في حالة تحديد موعد لقاء القمة قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية كما يتردد مؤخرًا.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية، ذهابًا يوم 19 مايو الجاري وإيابًا يوم 26 من نفس الشهر.