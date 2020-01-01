الزمالك ينهي دور المجموعات بتعادل سلبي أمام دي أوجوستو

الزمالك يترقب قرعة دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا

تعادل الزمالك مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، سلبيًا، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي أقيم بينهما في أنجولا.

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل به عدة تغييرات بكونه لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان الصعود إلى الدور المقبل.

الزمالك بدأ منكمشًا بشكل كبير خلال الربع الأول من اللقاء حيث كاد أن يتقدم بريميرو دي أوجوستو ولكن عارضة محمد عواد حارس مرمى الأبيض تصدت للكرة.

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وظهر الزمالك بشكل جيد بعد مرور النصف الأول من اللقاء وتمكن من تشكيل خطورة على مرمى الفريق الأنجولي، ويعد اللاعب الأبرز للزمالك في الشوط الأول هو الشاب أحمد عيد الظهير الأيمن.

شارك في شوط اللقاء الثاني كلًا من كابونجو كاسونجو بدلًا من مصطفى فتحي، ومحمود الونش بدلًا من أحمد عيد على أن يلعب الونش في الدفاع وانتقال عبدالغني إلى الظهير الأيمن.

وأيضًا شهد اللقاء مشاركة محمد عنتر بدلًا من كريم بامبو، والذي شكل بعض الخطورة من الناحية اليسرى للزمالك على مرمى بريميرو دي أوجوستو.

ويسعى كارتيرون على تدوير اللاعبين خلال المباريات المقبلة، قبل الدخول في معترك كبير بلقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي ومن بعده السوبر المصري أمام الأهلي الإمارات.

وكان الزمالك قد ضمن الصعود إلى الدور المقبل بعد التعادل أمام مازيمبي في المباراة الماضية وتعادل زيسكو ودي أوجوستو، حيث يحتل الأبيض الوصافة برصيد 8 نقاط خلف المتصدر مازيمبي بـ11 نقطة.