الزمالك يكشف موقفه في أزمة "كهربا"

كهربا يسبب أزمة في الدوري المصري

تحدث أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالزمالك عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، الذي انضم للأهلي مؤخرًا بعد فسخ تعاقده.

وكان كهربا لاعبًا في نادي الزمالك قبل فسخ تعاقده، وانضم لأفيس البرتغالي قبل فسخ تعاقده مع مرة أخرى والعودة على الأهلي.

قال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا شكوى رسمية ضد محمود عبدالمنعم كهربا قبل عودته للدوري المصري، والشكوى كانت ضد اللاعب والفريق البرتغالي وأيضًا الأهلي".

وتابع: "هناك جلسة سيحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، للفصل في القضية حيث يضمن الزمالك حقه المادي والأدبي في اللاعب".

وأضاف أمير مرتضى منصور خلال تصريحاته التلفزيونية: "الأيام ستثبت خلال الفترة المقبلة من هو الحق في قضية محمود كهربا".

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كان كهربا من أهم اللاعبين في صفوف الزمالك خلال المواسم الماضية، ورحيله عن الفريق الأبيض خسارة كبيرة في المواسم المقبلة.

وأعلن الأهلي خلال الأسابيع الأخيرة عن ضم كهربا بعقد يمتد إلى 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ التعاقد مع أفيس البرتغالي.