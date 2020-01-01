الزمالك يقرر قيد جنش في قائمته الإفريقية

محمود جنش سيتمكن من المشاركة مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على قيد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، بعد فتح باب الاستبدال من جانب الاتحاد الإفريقي.

وكان جنش يعاني من إصابة بقطع في رباط أكيليس، خلال مشاركة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، جعلته يغيب عن المباريات.

وأشار موقع "يلاكورة" إلى أن كارتيرون استقر على قيد محمود عبد الرحيم جنش، في قائمة الزمالك الإفريقية، ليتمكن من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد الكرة المصري، أعلن عن خطاب الاتحاد الإفريقي بشأن أحقية الأندية في استبدال لاعبين بحد أقصى 4، بشرط عدم مشاركتهم خلال المباريات.

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الزمالك سيقوم بقيد لاعبين بدلًا من محمود عبد المنعم كهربا، وأيمن حفني، وذلك وفقًا لقرار الاتحاد الإفريقي الجديد، بفتح الاستبدال.

وعاد محمود جنش لتدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منتصف 2019، وجعلته يغيب عن الملاعب كل هذه الفترة.