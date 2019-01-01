الزمالك يقرر إيقاف مستحقات لاعبيه ويناقش جروس حول أسباب التعثر

الزمالك يتخذ قرارًا ضد لاعبيه بعد التعادل في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، اتخاذ قرارات حاسمة ضد لاعبي الفريق، بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري، باللقاء الذي جمع بينهما في كأس الكونفدرالية.

الزمالك تعادل مع نصر حسين داي بهدف لمثله، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن مجلس إدارة الزمالك، قرر إيقاف المستحقات المالية لدى اللاعبين، بعد التعادل في مباراة نصر حسين داي.

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من المواقف التي لا تنساها جماهير الأهلي له "عندما كان مديرًا للكرة في النادي الأهلي أصر على حضور مباراة القمة أمام الزمالك علي الرغم من مرضه الشديد، وبالفعل توفي بعد المباراة بساعات". pic.twitter.com/GV4HN7lR1b — جول مصر (@goaleg) February 14, 2019

إدارة الزمالك ستعقد جلسة خلال الساعات المقبلة، مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، من أجل الحديث معه حول أسباب التعادل.

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الزمالك يتذيل المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، من التعادل مع نصر حسين داي، حيث خسر في مباراة الجولة الأولى من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف لهدفين.