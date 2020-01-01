الزمالك يفاوض الهلال لضم عمر خربين ويقدم عرضه الرسمي

تقارير تؤكد وجود مفاوضات بين الزمالك والهلال من أجل ضم عمر خربين

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود مفاوضات بين الهلال والزمالك من أجل نقل السوري الدولي عمر خربين لصفوف النادي المصري.

جاء هذا بحسب ما ذكر أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق في برنامجه الإذاعي، حيث أكد أن المفاوضات بين الطرفين قائمة حاليًا.

وأكد الصقر أن الزمالك يحاول التكتم على المفاوضات في الوقت الحالي ولا يريد الإعلان عن أي شيء قبل أن يتمكن من ضم اللاعب.

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في الوقت نفسه أكد المعلومة حمد الصويلحي الصحفي بصحيفة "الرياضية"، حيث أوضح أن إدارة الهلال تلقت عرضًا رسميًا بالفعل من قبل الزمالك لضم اللاعب.

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ولن يكون الزمالك هو النادي المصري الأول لعمر خربين حال تمت المفاوضات بنجاح، حيث سبق له تمثيل بيراميدز من قبل في فترة إعارة عام 2019.

وشارك خربين مع الهلال في 46 مباراة من قبل في الدوري السعودي في عدة مراكز، سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 11 في أربعة مواسم.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد خسر الدوري المصري بالفعل لصالح الأهلي، ويستعد حاليًا لمواجهة سموحة في كأس مصر والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.