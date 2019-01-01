الزمالك يغلق الباب أمام الوداد ويعلن بقاء رباعي الفريق

وداد الأمة كان يرغب في الحصول على خدمات حميد أحداد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح رئيس نادي الزمالك موقف الرباعي أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر والمغربي حميد أحداد، بعدما تردد أنباء عن رحيلهم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد تحدثت عن تقديم الوداد المغربي عرضًا رسميًا للحصول على خدمات أحداد إلا أن رئيس القلعة البيضاء نفى التفكير في الاستغناء عنه.

رئيس الأبيض قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أحداد مستمر في الزمالك، ولا توجد نية على الإطلاق للتفريط في خدماته، ولا صحة على الإطلاق لما يتردد بشأن عرضه للبيع أو الإعارة".

🎤- أمير مرتضي منصور لتركي آل الشيخ: صنعت ببيراميدز حالة جميلة تستحق الاحترام وخلقت عفريتًا جديدًا في الدوري المصري لكن صدقني الزمالك غير، هلا بالخميس. pic.twitter.com/ufQsQUm1s2 — جول مصر (@goaleg) ١٦ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "أما مدبولي وحفني وعنتر فهم من القوام الأساسي للفريق، وكان لهم دورًا مؤثرًا في حصول الزمالك على كأس مصر الموسم الماضي والصعود للكونفدرالية الأفريقية".

واختتم: "لا نية على الإطلاق لرحيل أي منهم، الفريق في حاجة ماسة لجهود كل منهم، والإدارة لن تفرط في أي لاعب يحتاج الزمالك لخدماته في ظل المشاركة في أكثر من بطولة".

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يذكر أن أحداد انضم لصفوف الفارس الأبيض خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، لكنه لم يشارك الموسم الجاري سوى في أربع مباريات فقط.

أما عنتر فجاء للأبيض في يناير الماضي، وخاض خمس مباريات الموسم الجاري، بينما شارك حفني في مباراة وحيدة بالدوري، ولم يشارك مدبولي في أي مباراة.