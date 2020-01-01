الزمالك يعود - الأبيض يكسر صيامه بعد 4 مباريات بالفوز على أسوان

الأبيض يحقق انتصاره الأول من 3 مباريات

عاد فريق الزمالك إلى الانتصارات مرة أخرى، بعد تحقيق الفوز على أسوان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت في "ستاد القاهرة" مساء الخميس.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات محليًا و4 بشكل عام "مباراة زيسكو"، حيث تلقى هزيمة أمام طلائع الجيش ومن ثم تعادلين أمام سموحة ثم الإنتاج الحربي سلبيًا.

الشوط الأول شهد قوة هجومية من الزمالك لمحاولة التقدم مبكرًا من أجل خطف 3 نقاط غالية للعودة مرة أخرى للمنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت الضربة الأولى للزمالك في المباراة عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 43 بعدما استغل خروج حارس مرمى أسوان مسعد عوض وسدد الكرة عالية في المرمى.

وفي الشوط الثاني بدأت المباراة بسخونة كبيرة بطرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك بعد تلقيه بطاقتين صفراويتين في دقيقية واحدة ليغادر أرض الملعب.

وأهدر محمود علاء ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر المباراة حيث تصدى لها مسعد عوض ببراعة في الزاوية اليمنى ليكمل الزمالك المباراة بـ10 لاعبين وإهدار ركلة جزاء ليضعوا الـ3 نقاط على المحك.

ولكن تمكن أحمد سيد زيزو في الدقيقة 62 من إحراز الهدف الثاني بعد انطلاقة عنترية من الناحية اليسرى ويتوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في مرمى أسوان.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 18 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد أسوان عند 7 نقطة في المركز الـ17.