الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الجونة

الزمالك يعلن رسميًا القائمة المستدعاة لمواجهة الجونة مساء الغد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن المدير الفني لنادي الزمالك خالد جلال قائمة الفريق المستدعاة لخوض مباراة الجونة، ضمن منافسات الدوري العام.

وضمت قائمة الزمالك والتي ستغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الجمعة للدخول إلى معسكر مغلق بالجونة

في حراسة المرمي: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وفي خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام.

وفي خط الوسط: طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد ابراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر و أيمن حفني وأحمد مدبولي وابراهيم حسن.

رمضان صبحي يكتفي بتدريبات بدنية خفيفة

وفي خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد وحميد احداد.