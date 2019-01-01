الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر لها مساء غدٍ السبت.

الزمالك يخوض معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد، بالجولة التاسعة عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، بهاء مجدي، محمد عبد السلام، محمد كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، عبد الله جمعة، محمد إبراهيم، مصطفى فتحي، يوسف أوباما، محمود كهربا، إبراهيم حسن ومحمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كلًا من حازم إمام للإيقاف، ومحمود الونش للإصابة، وأحمد مدبولي ومحمد حسن وعمر صلاح وأحمد أبو الفتوح وأيمن حفني بسبب لأسباب فنية.