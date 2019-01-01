الزمالك يعسكر بقبرص ويخوض أربع مباريات ودية

الفارس الأبيض يعسكر داخليًا وخارجيًا استعدادًا لاستكمال الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخوض الزمالك بقيادة خالد جلال؛ المدير الفني، خلال الفترة المقبلة معسكرين داخليًا وخارجيًا، استغلالًا لفترة توقف الدوري.

الدوري المصري الممتاز متوقف لأكثر من شهر، النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا بمصر في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

ويبدأ الفارس الأبيض معسكره الداخلي في مدينة السادس من أكتوبر في 25 من الشهر الجاري ولمدة أربعة أيام قد يتخللها مباراة ودية، بحسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء.

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وأوضح الموقع الرسمي كذلك أن المعسكر الخارجي للفريق بقبرص سينطلق في الأول من يوليو المقبل، على أن يخوض خلاله أربع مباريات ودية.

يذكر أن الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات عقب انتهاء الكان.

بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ70 نقطة وخاض مبارياته كاملة، أما الأهلي فيحتل الصدارة بـ74 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.