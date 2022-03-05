الزمالك يعرض على أبو جبل التجديد ثم الاحتراف للنصر!

قدمت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عرضًا إلى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد على أن أبو جبل في طريقه لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وذلك بالرغم من الأخبار التي تؤكد على أنه وقع بالفعل لنادي النصر السعودي.

شواهد تؤكد على أن أبو جبل وقع للنصر

أكدت كل المصادر على أن محمد أبو جبل قام بالتوقيع على عقد مع نادي النصر لمدة موسمين، مقابل 7 ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد.

ولكن على الجهة الأخرى، أكد مرتضى منصور على أن أبو جبل سيستمر مع نادي الزمالك، ولن يرحل إلى أي فريق، على أن يتم تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

واتخذ أبو جبل خطوة جديدة تشير إلى اقترابه من نادي النصر، وهي توقيعه لشركة صدى المحتوى الرياضي السعودية، المتخصصة في تسويق اللاعبين ومعسكرات الأندية والاستشارات القانونية الرياضية، والتي يديرها وكيل اللاعبين السعودي نواف المهدي.

الشركة أكدت على أن أبو جبل قام بتفويض نواف المهدي، من أجل تسويقه في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه اقترب كثيرًا من النصر السعودي.

ما هو تفاصيل عرض نادي الزمالك لأبو جبل؟

ووفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن رئيس الزمالك قدم عرضًا لأبو جبل لن يحرمه من الاحتراف في صفوف النصر السعودي، حيث عرض عليه التجديد ثم الاحتراف الخارجي، من أجل استفادة القلعة البيضاء ماديًا وراء احترافه.

إدارة القلعة البيضاء أكدت على أنها تتفهم جيدًا رغبة أبو جبل صاحب الـ33 عامًا في الاحتراف الخارجي، وعرضت عليه التجديد والاحتراف حال وصول عرض يليق باسمه واسم نادي الزمالك.

تألق أبو جبل رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون، دفع مسؤولي النصر للتفاوض معه من أجل ضمه، ويبدو أن اللاعب في طريقه للانضمام لصفوفه خلال الصيف القادم في صفقة انتقال حر، في حالة عدم تجديد عقده مع الزمالك.

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