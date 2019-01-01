الزمالك يعد بعقوبات مغلظة على أوباما بعد الطرد أمام الجونة

الزمالك يستعد لفرض عقوبات كبيرة على لاعبه يوسف أوباما عقب تعرضه للطرد أمام الجونة في الدوري المصري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية مصرية أن نادي الزمالك سيوقع عقوبة كبيرة على لاعبه يوسف إبراهيم الشهير بأوباما عقب مباراة الجونة التي أقيمت مساء الأمس في الدوري.

جاء هذا كإجراء تأديبي اتخذته إدارة النادي على اللاعب بعدما تورط في مشاجرة كبيرة عقب هدف فريقه الثاني الذي جاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

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جاري تحميل لقب الدوري. 🏆

درع الدوري في طريقه إلى الجزيرة @AlAhly.🔴 pic.twitter.com/A3xyHSlQnP — جول مصر (@goaleg) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وذكر مصدر داخل الزمالك أن أوباما سيتم تغريمه ماديًا بشكل كبير بسبب الطرد الذي تعرض له والمشاجرة التي كان جزءًا منها.

وسيتغيب اللاعب عن مواجهتين الزمالك المقبلين أمام كل من الإسماعيلي والأهلي في ختام الدوري المصري، حيث كان الطرد الذي ناله مباشرًا.

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وكان الزمالك قد تعادل مساء الأمس بهدفين لمثلهما أمام الجونة في المواجهة المؤجلة التي جمعتهما بالجولة الـ ٣٣ من الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك في حاجة لتحقيق الفوز على الإسماعيلي والأهلي مع تعثر القلعة الحمراء أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل من أجل حصد لقب الدوري المصري.