الزمالك يُعدل عقد عبدالغني

محمدعبدالغني يقدم مستوى مميز مع الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، بتعديل عقد محمد عبدالغني مدافع الفريق، بعد الأداء المميز الذي يقدمه مؤخرًا خلال المباريات في الفترة الماضية.

وفرض عبدالغني نفسه على التشكيل الأساسي للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، على حساب محمود حمدي الونش الذي أبعدته للإصابة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الزمالك قرر زيادة المقابل المادي للاعب في الموسم عن الراتب الذي كان متواجدًا وقت التعاقد معه.

وأشارت التقارير أن زيادة عقد عبدالغني قد يصل إلى مليون جنيه سنويًا، ليتساوى بمحمود حمدي الونش، مدافع الفريق، الذي تعدل عقده أيضًا مؤخرًا.

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ويسعى الزمالك للحفاظ على قوامه الأساسي في الفترة المقبلة، لتحقيق البطولات خاصًة الحفاظ على صدارة الدوري وتحسين موقفه في الكونفدرالية.

أحمد شوبير "نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم": لم يتم حتى الآن مناقشة ملف السوبر المصري، لعدم وجود وقت لذلك 🗣️ pic.twitter.com/66aKaNPU62

— جول مصر (@goaleg) February 19, 2019