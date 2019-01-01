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كأس الاتحاد الأفريقي

الزمالك يصل المغرب لمواجهة اتحاد طنجة بالكونفدرالية

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الزمالك
استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة بالكونفدرالية، الزمالك يصل إلى المغرب

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وصلت بعثة فريق نادي الزمالك إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد طنجة، في ذهاب ملحق دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اتحاد طنجة سيستضيف فريق الزمالك، مساء يوم الأحد المقبل، في ذهاب ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية، حيث يتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك كان قد أعلن عن اختياره لـ21 لاعبًا لمواجهة اتحاد طنجة المغربي.

اختيارات المحررين

قائمة الزمالك تشهد غياب محمود عبد الرحيم جنش، وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد حسن ومحمد عبد السلام.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الزمالك إلى مدينة طنجة مساء غدٍ الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد طنجة، حيث تتواجد الآن في الدار البيضاء.

الزمالك تأهل إلى ملحق دور الـ32 بكأس الكونفدرالية، بعد الفوز على القطن التشادي بسبعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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