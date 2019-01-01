الزمالك يصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

الزمالك يستعد لحسم الموسم الحالي بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعود فريق الزمالك إلى مصر، اليوم السبت، بعد انتهاء معسكر قبرص التحضيري لما تبقى من الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لحسم لقب الدوري المصري خلال الثلاثة مباريات المتبقية في الموسم حيث فوزه يكتب له اعتلاء منصات التتويج.

وتواجد الزمالك في قبرص خلال الأيام القليلة الماضية، في معسكر تحضيري حيث خاض بعض المباريات الودية وشارك جميع اللاعبين أبرزهم مصطفى فتحي العائد من الإصابة.

ويواجه الزمالك في 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز، كلًا من الجونة يوم 21 والإسماعيلي 24 والأهلي في أخر مباريات الموسم يوم 27.

ويحتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، ويتصدر الأهلي برصيد 74 نقطة.

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ويتبقى للأهلي مباراتين فقط وهم المقاولون العرب، والزمالك، لتشتعل المنافسة على اللقب في أخر جولات الموسم التي ستنطلق عقب انتهاء البطولة.